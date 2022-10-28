Смилтенс: общество и обстоятельства требуют, чтобы "Новое Единство" и ОС договорились

Общество и обстоятельства требуют, чтобы "Объединенный список" (ОС) и "Новое Единство" договорились и по единственному оставшемуся пункту, по которому существуют разные мнения, — по предложению "Нового Единства" о создании Министерства энергетики, окружающей среды и климата, заявил представитель ОС Эдвард Смилтенс.

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Ранее Кариньш заявил, что сейчас от ОС зависит, можно ли будет договориться о формировании правительства.

Смилтенс подтвердил агентству LЕТА, что ОС готов продолжить переговоры с "Новым Единством" в понедельник утром, чтобы к встрече Кариньша с президентом Эгилом Левитсом во второй половине дня согласовать текст меморандума о сотрудничестве. Однако ОС призывает к проведению переговоров в трехстороннем формате с участием Национального объединения.

Смилтенс подчеркнул важность формирования правительства в то время, когда необходимо решать важные вопросы, включая цены на энергоносители и национальную безопасность.

Политик ОС заявил, что по 99,9% вопросов уже достигнуто соглашение, и по ним ОС готов подписать меморандум о сотрудничестве для формирования трехпартийной коалиции.

По словам Смилтенса, между партиями нет согласия в вопросе о министерстве, но есть консенсус в отношении целей, которые необходимо достичь в области энергетики и окружающей среды.

Что касается предложения "Нового Единства" о создании нового министерства, то без ответа остаются несколько вопросов, пояснил Смилтенс.

В частности, о том, что вопросами окружающей среды и климата занимаются также Министерство сообщения и Министерство земледелия. Если объединить все экологические и климатические вопросы в один, это потребовало бы "развала" нескольких министерств, отметил Смилтенс.

Смилтенс считает, что правительство должно быть сформировано, потому что "Новое Единство", ОС и Национальное объединение — единственные политические силы в 14-м Сейме, которые могут сформировать правительство. Он подчеркнул, что ОС не видит никакой альтернативы названной коалиции и не будет формировать правительство "с Росликовым, Шлесерсом или Лембергсом".