Смилтенс: ОС предложил "Новому Единству" далее вести коалиционные переговоры между тремя партиями

"Объединенный список" (ОС) предложил "Новому Единству" далее вести переговоры по формированию коалиции между тремя партиями - "Новым Единством", ОС и Национальным объединением.Об этом сегодня после встречи ОС и "Нового Единства" заявил представитель ОС Эдвард Смилтенс.

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Смилтенс указал, что работу над программой выполняемых задач следует вести более интенсивно, ближе к ежедневному ритму, и следующая встреча с"Новым Единством" запланирована на эту неделю.

Представитель ОС Улдис Пиленс назвал переговоры хорошими и конструктивными, наметились вопросы, по которым есть взаимопонимание.

В понедельник у "Нового Единства" состоялась встреча с "Прогрессивными", а в четверг запланирована встреча с Нацобъединением.

После выборов в 14-й Сейм главный вопрос в переговорах о формировании коалиции заключается в том, сколько партнеров должно быть включено в новое правительство и коалицию. Ведущее переговоры "Новое Единство" считает, что в коалиции должны быть четыре политические силы — "Новое Единство", ОС, Нацобъединение и "Прогрессивные", тогда как ОС и Нацобъединение не хотят видеть "Прогрессивных" в коалиции.