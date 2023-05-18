Смилтенс: политические торги в связи с президентскими выборами абсолютно неприемлемы

Любые политические торги в связи с президентскими выборами абсолютно неприемлемы и противоречат духу Конституции, заявил сегодня журналистам председатель Сейма Эдвард Смилтенс после встречи лидеров "Объединенного списка" с парламентской фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК).

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Сегодня СЗК встретился с кандидатом на пост президента от "Объединенного списка" Улдисом Пиленсом, чтобы познакомиться с планом претендента. В беседе также приняли участие Смилтенс и председатель фракции "Объединенного списка" в Сейме Эдгар Таварс.

Отвечая на вопрос, могут ли президентские выборы повлиять на действующую власть, например, дав надежду какой-либо оппозиционной партии войти в правительство, Смилтенс подчеркнул, что любые политические торги, связанные с выборами президента, недопустимы и противоречат духу Конституции.

Исход выборов президента полностью зависит от депутатов Сейма, и "он не имеет и не должен иметь ничего общего с возможными конструкциями будущего правительства", — отметил Смилтенс. "Я выступаю категорически против этого", — подчеркнул он.

Пиленс полностью согласился со словами Смилтенса. Претендент на высокий пост подчеркнул, что полностью поддерживает разделение этих двух "важных вещей" — президентских выборов и работы формирующих правительство партий.

Как сообщалось, Союз зеленых и крестьян (СЗК) не считает связанными вопросами президентские выборы и ситуацию в правительстве, заявил сегодня журналистам председатель оппозиционной парламентской фракции СЗК Виктор Валайнис.

Несмотря на различные спекуляции, Валайнис отрицает, что президентские выборы могут повлиять на формирование нынешнего правительства.