Смилтенс: после голосования на минувшей неделе правительство получило свежий мандат на работу

На состоявшемся на минувшей недели в Сейме голосовании, в ходе которого была отклонена предложенная оппозицией отставка премьер-министра Кришьяниса Кариньша, нынешнее правительство получило "свежий мандат на работу". Такое мнение в интервью агентству LETA высказал один из лидеров входящего в коалицию "Объединенного списка" (ОС), спикер Сейма Эдвардс Смилтенс.

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Как признал политик, он полностью согласен с тем, что необходимо решать как поднятые Кариньшем, так и выдвинутые другими партнерами вопросы, поэтому сначала необходимы трехсторонние переговоры, чтобы "до конца договориться" о том, как должны проводиться реформы и кто будет это делать.

Партии в основном согласны с тем, что необходимо сделать, но не до конца понятно, как эти работы будут выполнены, чтобы внедрение реформ было бы взвешенным и не поспешным, заявил Смилтенс.

По мнению политика, сначала должно быть общее понимание или консенсус между тремя существующими коалиционными силами, чтобы потом можно было совместном обсудить необходимость привлечения оппозиционных партий к поддержке реформ.

В свою очередь, вопрос о правительстве, по мнению Смилтенса, уже решен, поскольку Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные" не проявили желания сотрудничать с ОС и Национальным объединением.

На данный момент ОС игнорирует пятисторонние переговоры партий о предстоящей работе, поскольку, как сказал спикер Сейма, у ОС нет оснований на правительственном уровне идти на переговоры с СЗК и "Прогрессивными", учитывая участие этих сил в дестабилизации ситуации голосованием против премьер-министра Кариньша.

Смилтенс также не видит, что "Прогрессивные" и СЗК хотели бы работать с ОС и Нацблоком — политик в публичном пространстве заметил попытки дискредитировать двух из трех партнеров по коалиции путем распространения заговоров, слухов и, возможно, лжи.