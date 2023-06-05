Смилтенс признал, что зря получил минуту славы вместе с хоккеистами

Председатель Сейма Эдвард Смилтенс ("Объединенный список"), заслуживший критику и множество ироничных постов в соцсетях из-за своего поведения на встрече латвийской хоккейной сборной, признал, что совершил ошибку, не отойдя в сторону после своего выступления у памятника Свободы. С другой стороны, он уверен, что выходной в честь хоккеистов был правильным решением, так как это был особенный день для объединения и повышения самосознания нации.

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Комментируя шутки по поводу своего участия в хоккейной майке в церемонии встречи хоккеистов, Смилтенс заявил в программе Латвийского радио Krustpunktā, что это свидетельство хорошего чувства юмора. Некоторые шутки он даже распечатал, чтобы сохранить на память. "Пусть это останется для истории", — говорит спикер Сейма.

Brīdis, kad viņa sāk saprast, ka tas nav Batņa. pic.twitter.com/AhCwVsIxvi — Jānis Liksts (@janisliksts) May 29, 2023

Смилтенс оправдывает себя тем, что любит общаться, поэтому, когда кто-то протягивал ему руку, он пожимал эту руку, если кто-то заговаривал с ним, он отвечал, а также раздавал автографы, когда его об этом просили.

Он признался, что допустил ошибку — на мероприятии у памятника Свободы после своего выступления ему нужно было отойти в сторону, чтобы не попадать в кадр.

Смилтенс принес всем извинения, подчеркнув, что главными героями дня, конечно же, были хоккеисты. По словам политика, главное, что этот день останется в памяти как крупнейшая народная манифестация со времен баррикад — "речь шла уже не о хоккее, а о единстве и самосознании народа".

"Хоккеистам удалось добиться подъема и единения общества, какого не купишь за те миллионы, которые мы тратим на интеграцию и сплочение", — сказал спикер Сейма. Одним таким шагом общество не объединишь, но можно их накапливать, считает Смилтенс.

С другой стороны, Смилтенс оправдывает принятое в полночь решение объявить выходной на следующий день — в понедельник, 29 июня. Он рассказал, что такая возможность обсуждалась с политиками уже во время матча, а из регионов поступали сигналы о том, что люди хотят приехать в Ригу, чтобы у памятника Свободы поприветствовать хоккейную команду.

Объявление выходного, по мнению Смилтенса, оправдало себя — эмоции в обществе достигли небывалого накала, и нужно было решить, куда их направить и как обеспечить разрядку. Это и произошло у памятника Свободы.

28 июня сборная Латвии по хоккею в финском городе Тампере впервые в истории завоевала бронзовые медали ЧМ по хоккею. На следующий день, по разным оценкам, 30-50 тысяч восторженных болельщиков встречали сборную у памятника Свободы в Риге.