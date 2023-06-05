Смилтенс признал, что зря получил минуту славы вместе с хоккеистами
Foto: LETA

Председатель Сейма Эдвард Смилтенс ("Объединенный список"), заслуживший критику и множество ироничных постов в соцсетях из-за своего поведения на встрече латвийской хоккейной сборной, признал, что совершил ошибку, не отойдя в сторону после своего выступления у памятника Свободы. С другой стороны, он уверен, что выходной в честь хоккеистов был правильным решением, так как это был особенный день для объединения и повышения самосознания нации.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Комментируя шутки по поводу своего участия в хоккейной майке в церемонии встречи хоккеистов, Смилтенс заявил в программе Латвийского радио Krustpunktā, что это свидетельство хорошего чувства юмора. Некоторые шутки он даже распечатал, чтобы сохранить на память. "Пусть это останется для истории", — говорит спикер Сейма.

Смилтенс оправдывает себя тем, что любит общаться, поэтому, когда кто-то протягивал ему руку, он пожимал эту руку, если кто-то заговаривал с ним, он отвечал, а также раздавал автографы, когда его об этом просили.

Он признался, что допустил ошибку — на мероприятии у памятника Свободы после своего выступления ему нужно было отойти в сторону, чтобы не попадать в кадр.

Смилтенс принес всем извинения, подчеркнув, что главными героями дня, конечно же, были хоккеисты. По словам политика, главное, что этот день останется в памяти как крупнейшая народная манифестация со времен баррикад — "речь шла уже не о хоккее, а о единстве и самосознании народа".

"Хоккеистам удалось добиться подъема и единения общества, какого не купишь за те миллионы, которые мы тратим на интеграцию и сплочение", — сказал спикер Сейма. Одним таким шагом общество не объединишь, но можно их накапливать, считает Смилтенс.

С другой стороны, Смилтенс оправдывает принятое в полночь решение объявить выходной на следующий день — в понедельник, 29 июня. Он рассказал, что такая возможность обсуждалась с политиками уже во время матча, а из регионов поступали сигналы о том, что люди хотят приехать в Ригу, чтобы у памятника Свободы поприветствовать хоккейную команду.

Объявление выходного, по мнению Смилтенса, оправдало себя — эмоции в обществе достигли небывалого накала, и нужно было решить, куда их направить и как обеспечить разрядку. Это и произошло у памятника Свободы.

28 июня сборная Латвии по хоккею в финском городе Тампере впервые в истории завоевала бронзовые медали ЧМ по хоккею. На следующий день, по разным оценкам, 30-50 тысяч восторженных болельщиков встречали сборную у памятника Свободы в Риге.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Sievieti pārliecina, ka viņa nekam neder. Saruna ar psiholoģi
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Noskaties! Kā 'McDonald's' kolektīvā uzņem jauno māmiņu?
Sievieti pārliecina, ka viņa nekam neder. Saruna ar psiholoģi