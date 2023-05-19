Смилтенс: сотрудничество между странами Балтии укрепляет региональную безопасность

У стран Балтии одинаковые вызовы безопасности, и совместное сотрудничество укрепляет региональную безопасность, подчеркнул сегодня в Таллинне на встрече с эстонскими и литовскими коллегами спикер Сейма Эдвард Смилтенс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщили в пресс-службе Сейма, Смилтенс встретился в Таллинне со спикером эстонского парламента Лаури Хуссаром и спикером литовского парламента Викторией Чмилите-Нильсен.

Спикеры стран Балтии сошлись во мнении, что необходимо работать над выполнением решений мадридского саммита НАТО по усилению потенциала обороны и сдерживания на восточном фланге НАТО за счет увеличения присутствия союзников до бригадного уровня. Кроме того, на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе лидерам альянса необходимо согласовать четкую позицию по интеграции Украины в НАТО, отметили политики.

Страны Балтии едины в своей поддержке Украины, в том числе с точки зрения приложения усилий к восстановлению этой страны и судебного преследования российских высших должностных лиц за чудовищные преступления в Украине, подчеркнул Смилтенс.

В ходе встречи обсуждалась не только поддержка, которую оказывают Украине страны Балтии, но и опыт приема украинцев, спасающихся от войны. Спикеры парламента также посетили Школу свободы в Таллинне, чтобы узнать больше о ее опыте приема детей украинских беженцев.

Принимая участие в организованной Балтийской ассамблеей конференции о роли стран Балтии в укреплении стран Восточного партнерства в нынешних условиях, спикер Сейма отметил, что европейцы едины в поддержке Украины в ее противостоянии России. "Мы осознаем высокие ставки и экзистенциальный характер агрессии России в отношении мира, стабильности и процветания в Европе, и мы показали, что готовы защищать свои интересы", - подчеркнул спикер Сейма.

Решительные и смелые политические решения относительно евроатлантического курса Украины и Молдавии окажут положительное влияние не только на долгосрочную стабильность и рост в Украине, но и в регионе в целом и во всей Европе, сказал Смилтенс.

Спикер Сейма отметил: как в случае с Украиной, так и с Молдавией Восточное партнерство является хорошим инструментом, который может оказать помощь тем, кто желает и готов проводить необходимые реформы для присоединения к европейскому пространству мира, процветания и безопасности.