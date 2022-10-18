Смилтенс: сотрудничество с "Прогрессивными" было необходимо только для свержения "империи Ушакова и Америкса"

Сотрудничество Латвийского объединения регионов (ЛОР) с политической силой "Прогрессивные", с которой партийное объединение "Объединенный список" (ОС) теперь видит непреодолимые разногласия в контексте формирования правительства, было необходимо в Рижской думе только для того, чтобы иметь возможность свергнуть "империю [депутата Европарламента Нила] Ушакова и [Андриса] Америкса", заявил представитель ОС Эдвард Смилтенс в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3.

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Напомним, что ЛОР входит в состав ОС.

Смилтенсу трудно понять, почему президент Эгил Левитс и переговорщик, премьер-министр Кришьянис Кариньш до сих пор ведут переговоры о четырехпартийной коалиции. "Этот вопрос решен — Национальное объединение неделю назад выступило с решением о мандате говорить о коалиции только между тремя партиями. На этой неделе ОС также ясно сказал, что дискуссия о трех или четырех партнерах бесплодна", — сказал Смилтенс.

Он не согласился с тем, что Нациобъединение и ОС сформировали блок. "Это не блок, а скорее мандат наших более чем 100 000 избирателей. Они не давали нам мандат на вступление в коалицию с "Прогрессивными"", — утверждает Смилтенс, добавляя, что для создания стабильного правительства, которое не сидит, но работает, нужна концепция идейно близких партнеров.

Опрос, проведенный компанией TNS от имени TV3, показывает, что 27% опрошенных хотели бы коалиции из четырех партий, а 17% — трех партий. Смилтенса такие данные не смущают и не пугают. Он подчеркивает, что ОС уверен в выборе и мнениях своих избирателей, так как идеологически близки как раз три партии.

ОС прекрасно понимает, что включение "Прогрессивных" в правительство было бы выгодно "Новому Единству", потому что при наличии трехпартийной коалиции нужна совместимость и между партиями должен превалировать принцип единогласия. Однако, как только Нацобъединение и "Прогрессивные" окажутся за одним столом, "каждый второй вопрос гарантированно будет приводить к ссорам и постоянным дискуссиям". "Новому Единству" выгодно находиться в такой ситуации, потому что именно таким образом эта партия завоевывала доверие к себе в течение всего предыдущего периода — на тот момент "они фактически были единственными серьезными взрослыми за столом".

"Принцип "разделяй и властвуй" может работать в мирное время, но точно не во время кризиса", — сказал Смилтенс.

На вопрос о будущей роли лидера ОС Улдиса Пиленса, Смилтенс дал неконкретный ответ, сказав лишь, что тот является кандидатом на пост премьер-министра. "Посмотрим, какую роль ОС будет играть в этой коалиции", — добавил Смилтенс.