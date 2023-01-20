Смилтенс: в бюджете этого года не должно быть депутатских квот

При разработке государственного бюджета на 2023 год не следует выделять так называемые депутатские квоты, заявил спикер Сейма Эдвард Смилтенс ("Объединенный список", ОС) в программе "900 секунд" на телеканале TV3.

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Спикер ожидает, что министр финансов Арвил Ашераденс 9 февраля передаст проект госбюджета на рассмотрение в Сейм и к началу марта он будет принят.

По словам Смилтенса, приоритетами ОС в бюджете этого года являются безопасность и здравоохранение. Это наиболее острые вопросы, по которым велись главные дискуссии.

Также одной из установок ОС является то, что в бюджете не должно быть т. н. депутатских квот.