Смилтенс: в обществе нет поддержки ратификации Стамбульской конвенции

Нет общественной поддержки ратификации Стамбульской конвенции, заявил в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 председатель Сейма Эдвардс Смилтенс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Оценивая убийство женщины в Екабпилсском крае, политик согласился с мнением президента о том, что ответственность за случившееся лежит на "стороне государства". Спикер Сейма полагается на министра внутренних дел Мариса Кучинскиса, который уже потребовал оценить "все, что пошло не так".

Смилтенс согласен с тем, что убийство женщины побуждает снова провести ревизию в существующих нормативах, чтобы не допустить повторения таких ситуаций.

Однако отвечая на вопрос о том, нужно ли в Латвии наконец ратифицировать Стамбульскую конвенцию против насилия над женщинами, Смилтенс отметил, что в латвийские законы уже все включено и "ни одна конвенция и директива не защитит".

Смилтенс уверен, что ратификация конвенции не имеет поддержки в обществе — он в этом удостоверился, объехав перед выборами "практически каждый уголок Латвии". Поддержки ратификации конвенции нет и в Сейме. В свою очередь, сам Смилтенс не знает, как голосовал бы, хотя раньше его мнение по этому проблемному вопросу отличалось.

Как сообщалось ранее, 16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил бывший муж Леон Русиньш, который в течение нескольких месяцев преследовал ее и угрожал. Женщина регулярно обращалась в полицию, но так и не смогла получить защиту.

В связи с этим начальник Госполиции Арманд Рукс распорядился провести служебную проверку.