Смилтенс: в работе 14-го Сейма не нужно допускать произвола и провокаций

В работе 14-го Сейма не нужно допускать произвола и провокаций, попытки которых можно было наблюдать в предыдущем, 13-м Сейме, заявил сегодня журналистам новоизбранный спикер Сейма Эдвард Смилтенс ("Объединенный список").

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Смилтенс похвалил спикера 13-го Сейма Инару Мурниеце (Нацобъединение), которая очень хорошо справлялась с попытками провокаций.

Спикер Сейма выразил надежду, что депутаты оппозиции и коалиции будут дисциплинированы, что оппозиция будет вести себя конструктивно и четко соблюдать регламент Сейма и кодекс этики депутатов.

Смилтенс предложит Сейму сформировать группы депутатов от каждого избирательного округа — Курземского, Земгальского, Рижского, Видземского и Латгальского — чтобы у избирателей была реальная возможность получить отчет о проделанной работе, а также задать парламентариям неудобные вопросы.

Также уже сейчас должно быть принято решение о том, что Сейм не будет формировать группы сотрудничества депутатов с Россией и Белоруссией, сказал Смилтенс.