Смилтенс: в сотрудничестве ЛОР и ЛЗП станут самой влиятельной региональной силой в Латвии

Латвийское объединение регионов (ЛОР) и Латвийская Зеленая партия (ЛЗП) в сотрудничестве станут самой влиятельной региональной силой в Латвии, заявил лидер ЛОР Эдвард Смилтенс на съезде ЛЗП в субботу.

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Он подчеркнул, что партиям не нужно знакомиться друг с другом, так как они годами работали вместе, особенно на уровне самоуправлений.

Смилтенс также сказал, что синергия партий нового списка с разным опытом сможет объединить общество.

Политик сообщил, что за сегодняшним съездом ЛЗП последует съезд Лиепайской партии (ЛП), учреждение беспартийного общества и объединяющий съезд партий и общества.

Последующая совместная работа должна обеспечить, чтобы люди чувствовали себя в безопасности и не отчаивались из-за внешних угроз или стремительного роста инфляции, заявил Смилтенс.

Уже сообщалось, что в субботу на съезд ЛЗП будет принято решение о присоединении к предстоящему объединенному списку ЛЗП, ЛОР ЛП и общества Улдиса Пиленса для участия в выборах в Сейм 14-го созыва, а также решение о выходе ЛЗП из Союза зеленых и крестьян.