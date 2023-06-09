"Сможете покататься только на даче". Эксперт предостерег латвийцев от покупки авто на Aliexpress

Популярный китайский интернет-магазин Aliexpress и владеющий им холдинг Alibaba активно торгует автомобилями. Нередко — по очень заманчивым ценам. Однако жителей Евросоюза и Латвии при покупке таких машин может ждать немало подводных камней, сообщает программа Латвийского радио 4 "Домская площадь".

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К примеру, двухместный городской электроавтомобиль ChanGli на сайте Alibaba.com предлагается всего за 900 евро (не считая доставки курьерской компанией DHL). Однако для регистрации в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) автомобиль должен иметь европейский Сертификат соответствия. Этот документ подтверждает, что автомобиль соответствует стандартам ЕС и имеет право на свободное перемещение в пределах ЕС, в том числе и в Латвии.

"Если автомашина не предназначена для рынка ЕС, нужно провести сертификацию соответствия. Это можно сделать и в Латвии. Второе важное условие – должны быть все необходимые документы, для того чтобы это транспортное средство было зарегистрировано в Латвии. В частности, должны быть указаны параметры этого автомобиля, быть в наличии официальный документ, подтверждающий факт покупки автомобиля в определенной стране. А также другие документы, предусмотренные нормативными актами. [...] Что касается покупки этих маленьких электрокаров — нужно следить за их специфическими параметрами. Такие транспортные средства также необходимо регистрировать в соответствии с параметрами мощности машины. Также нужно указать для каких целей авто будет использоваться. Однако есть категория транспортных средств, которые вообще не могут быть зарегистрированы [в Латвии]", — пояснил радиостанции представитель CSDD Мартыньш Малмейстерс.

Он добавил, что пока не слышал о случаях покупки жителями Латвии автомобилей в интернете через Aliexpress. В то же время Малмейстерс рассказал, что латвийцы пользуются автомобилями из третьих стран.

"Каждый отдельный случай детально рассматривается в CSDD, но все они должны соответствовать нормативным как ЕС, так и Латвии", — подчеркнул представитель CSDD.

На возможные подводные камни при покупке машины в интернете указал и президент Латвийской автоассоциации Андрис Кулбергс.

"Теоретически можете купить, но номерные знаки не получите, сможете покататься на даче. У этих автомобилей должно быть представительство в ЕС, кто-то должен их сертифицировать по европейским стандартам", – прокомментировал автоэксперт.

Кулбергс рассказал, что к машинам категории М1 (транспортное средство, которое помимо места водителя имеет не более восьми мест для сидения) применяются более строгие стандарты, нежели к небольшим электромобилям, которые развивают скорость до 45 километров в час.

При этом в странах Скандинавии, по словам Кулбергса, маленькие электромобили пользуются успехом среди молодежи, поскольку езда на них не требует В категории. По его мнению, скоро это веяние придет и в Латвию.