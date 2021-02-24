Смягчение ограничений для небольших магазинов может вступить в силу с середины марта

Смягчение ограничений на торговлю может вступить в силу позже, чем на следующей неделе, хотя на этой неделе на заседании правительства рассматривалась возможность ослабления ограничений с начала марта, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

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Правительство может завтра принять решение поддержать открытие небольших магазинов, но министрам будет предложено договориться о семидневном периоде, когда эпидемиологическая ситуация в Латвии будет углубленно оценена, чтобы реально открыть эти магазины с середины марта.

Правительство в смягчении ограничений будет придерживаться модели "С, что позволит открыть магазины площадью до 300 квадратных метров с отдельным входом.