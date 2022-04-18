Сначала прикормили, потом усыпили. Последняя весна медведя из Видземе, который не боялся людей

В начале апреле в Национальный музей природы привезли тушу бурого медведя. С осени 2021 года двух молодых медведей, которые бродили по населенной местности, отпугивали салютом, стреляли в них дротиками со снотворным и пытались разлучить — но в итоге одного из них все равно пришлось усыпить. Delfi поговорил с экспертами о том, почему почему не удалось сохранить жизнь животного и могут ли такие истории повторяться в будущем.

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За историей медведей, которые не боятся людей, жители Латвии следили всю осень. В поисках угощений животные разрушали пасеки и грядки, а эксперты дикой природы всячески пытались отпугнуть их от населенной местности — использовали светошумовые ракеты, разлучали и перевозили на более удаленные территории.

Эксперты надеялись, что после зимней спячки прирученные животные одичают и перестанут приближаться к людям, но этого не случилось. В марте одного из медведей начали замечать в Гулбене. "Уже осенью мы решили, что последним вариантом станет эвтаназия, но надеялись, что после зимней спячки поведение хищников нормализуется. Весной медведя стали замечать в Гулбене, где люди начали подкармливать его, фотографироваться. Понятно, что животному незачем было отказываться от угощений и возвращаться в лес", — рассказывает заместитель генерального директора в сфере охраны природы Андрис Шировс.

Медведь с сигаретными окурками в желудке

В итоге медведя усыпили. Возможно, к лучшему — после вскрытия в желудке животного нашли сигаретные окурки, скорлупу и пластиковые пакеты. Неправильное питание вызвало у медведя язвы желудка и привело к хроническому воспалению кишечника. Для дикого зверя это означает медленную и мучительную смерть.

Проблема в том, что современный житель города перестает адекватно относиться к диким зверям, считает педагог Национального музея природы Латвии, биолог Уна Озолиня.

"Родители рассказывают детям, что мишка пушистый и милый, как Винни-Пух: голодает, бедный, надо его угостить. Раньше человек знал, что медведь — это медведь, но сейчас мы слишком отдалились от понимания природы, и поэтому с медведем и получилось так, как получилось", — объясняет биолог. Озолиня уверена: детям нужно объяснять, что медведи не нуждаются в конфетах. Не нужно вмешиваться в жизнь дикой природы: она сама справляется.

Медведей, которые не боялись подходить к людям, скорее всего пытались вырастить в неволе. Именно поэтому животные не были приспособлены к жизни в дикой природе, с детства привыкли, что их кормит человек. В Латвии не так много медведей, всего около 60-70 особей, которые чаще всего избегают людей — но нельзя исключать похожих ситуаций и в будущем, считает Андрис Шировс.

По его словам, кому-то снова может прийти в голову забрать домой дикое животное, чтобы попытаться вырастить в неволе. Причем речь не только о медведях, но также и о детенышах рыси, оленятах — для них всех первые годы жизни очень важны, чтобы научиться самостоятельно добывать в лесу пищу.

Кроме того, ничего не известно о втором медведе — возможно, он поменял свое поведение или пересек границу Латвии. Возможно, он погиб. Но если он все-таки появится в населенной местности, то его, скорее всего, также придется усыпить, говорит эксперт.

Мамы рядом нет, значит, надо спасать?

"Пришла весна, и скоро люди снова начнут находить в лесу детенышей диких животных. Логика такая — в лесу совсем один лежит олененок, зайчонок, совенок, а мамы рядом нет. Значит, бросила, и нужно забрать домой, "спасти", — говорит Уна Озолиня.

Пару лет назад в природный парк Лигатне привезли найденного в лесу малыша выдры. Люди утверждали, что полчаса стояли рядом и ждали, пока придет мама, но мама не пришла. "Взрослые животные избегают встречи с людьми. Скорее всего, где-то в ближайших кустах все это время находилась мама, ждала, пока люди уйдут и оставят ее детеныша", — объясняет Озолиня.

"В первые дни жизни детенышей мамы часто оставляют их одних спать, приходят только покормить. У зайцев так большую часть времени — и их не нужно уносить домой. Если животное очевидно ранено — тоже стоит хорошо подумать, сможет ли оно пережить долгий путь в машине. А главное — что с ним будет после приема ветеринара? В Латвии нет приюта для лесных животных", — говорит биолог.

"Самая лучшая помощь животным, которых вы находите в лесу — это оставить их в лесу. А если видите этих (биолог показывает на крошечное чучело кабаненка) — сами спасайтесь, забирайтесь на дерево. Их родители всегда где-то поблизости и бегают быстрее человека", — предупреждает Озолиня.