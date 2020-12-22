Сначала вакцинировать против Covid-19 планируется 4875 медиков
Foto: Imago/Scanpix/LETA

Сначала вакцинировать против Covid-19 планируется 4875 медицинских работников, сообщил директор Государственного агентства лекарств (ГАЛ) Свен Хенкузенс.

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Первой партией планируется получить 9750 вакцин, однако, поскольку для полной вакцинации необходимо две дозы вакцины, из осторожности не планируется сразу вакцинировать 9750 человек. Будут вакцинированы 4875 человек, но с уверенностью, что для этих людей будет доступна и вторая доза вакцины.

"Когда система будет работать гладко, тогда будем полагаться на последующие поставки", — сказал директор ГАЛ, подчеркнув, что следующие поставки вакцины запланированы уже в ближайшие недели.

Как сообщалось, первыми разработанную Pfizer и BioNTech вакцину против нового коронавируса получат работники системы здравоохранения. Согласно опубликованной ГАЛ информации, сначала вакцины получат около 3000 сотрудников Службы неотложной медицинской помощи, затем — работники больниц, где лечение проходят больные Covid-19, а уже потом — остальные работники системы здравоохранения. Предпочтение будет отдаваться более пожилым медикам.

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LETA

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