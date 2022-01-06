Снег и гололед осложняют условия движения по дорогам на большей части страны
Foto: Latvijas Valsts ceļi/Renārs Koris

Сегодня утром снег и обледенение на большей части территории Латвии затрудняет движение по основным и региональным дорогам, сообщили в Latvijas Valsts ceļi.

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Скользкие участки дорог посыпаются противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения в дорожных работах задействовано 168 единиц зимней техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Осложнены условия движения на основных дорогах страны на участке Видземского шоссе (A2) Вангажи — Вецлайцене, на участке Валмиерского шоссе (A3) от Мурьяни до Валки, на участке Даугавпилсского шоссе (A6) от Саулкалне до Патерниеки, на участке Елгавского шоссе (A8) от Елгавы до Мейтене, на участке Лиепайского шоссе (A9) Каги — Аннениеки и Блидене — Лиепая, на участке Вентспилсского шоссе (A10) Кудра — Вентспилс, на Резекненском шоссе (A12) на участке от Екабпилса до Сталбовки, на шоссе Гребнева-Медуми (A13), на объездной дороге Даугавпилса (A14), объездной дороге Резекне (A15), на Кокнесском шоссе.

Движение по региональным дорогам затруднено по всей стране, за исключением окрестностей Бауски, Лимбажи и Лудзы.

Водители должны быть особенно внимательны при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и строго соблюдать дистанцию. На дорогах может образовываться так называемый черный лед, который водитель ощущает только при маневрировании автомобилем — при торможении, повороте рулевого колеса и управлении педалями. Поэтому все эти действия должны быть плавными и медленными.

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