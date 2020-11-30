Снег и гололед: затруднено движение транспорта

В понедельник, 30 ноября, утром из-за снега и обледенения затруднено движение по главным и региональным дорогам Латвии, сообщает ГАО Latvijas valsts ceļi (LVC).

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На дорогах работает 116 единиц техники, которые обрабатывают поверхность.

На главных государственных дорогах движение затруднено на Таллинском шоссе на участке от Берги до поворота на Бирини, на Видземском шоссе от Риги до Лигатне, на Валмиерском шоссе от Мурьяни до моста Браслас, на Рижской окружной дороге на участке Балтэзерс-Саласпилс, на Даугавпилсском шоссе на участке Рига-Саулкалне и Лиелварде-Плявиняс, на Баускском шоссе от Кекавы до Иецавы, на Елгавском шоссе, на Лиепайском шоссе от Риги до поворота на Апшупе, на Вентспилсском шоссе на участках Рига-Кудра и Стразде-Усма, на Резекненском шоссе от Екабпилса до Резекне.

На регионах дорогах движение затруднено в окрестностях Айзкраукле, Алуксне, Бауски, Добеле, Елгавы, Екабпилса, Лиепаи, Огре, Талсы и Валмиеры.

Дорожные службы напоминают, что с 1 декабря автотранспорт должен быть оснащен зимними покрышками.