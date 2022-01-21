Снег и гололедица чрезвычайно осложняют движение по дорогам: LVC призывает по возможности не ехать

Утром в пятницу, 21 декабря, в Курземе и Земгале из-за сильного ветра, снега и гололедицы существенно затруднено движение транспорта по дорогам, поэтому водителей призывают серьезно оценить необходимость отправляться в путь. Об этом сообщает государственная автодорожная компания Latvijas Valsts ceļi (LVC).

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В других районах страны движение также затруднено по всем дорогам: главным, региональным и местным. Техника убирает снег с дорог и обрабатывает дороги реагентами и антискользящими материалами.

На дорогах страны работают 197 единиц снегоуборочной техники предприятия Latvijas autoceļu uzturētājs.

В LVC подчеркивают - после обработки реагентами на дорогах может снова появиться гололедица, а из-за снегопада на дорогах снова может появиться снежный покров. Ветер может создавать на дорогах снежные заносы.

LVC призывает водителей быть особенно внимательными, выбирать отвечающий дорожным условиям скоростной режим и держать дистанцию.

За дорожной обстановкой можно следить на интерактивной карте LVC.