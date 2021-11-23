Снег и обледенение на дорогах Латвии затрудняют вождение

Сегодня утром большую часть латвийской территории покрыло снегом, это затрудняет движение по основным и региональным дорогам страны, сообщает агентство LETA со ссылкой на Latvijas Valsts Ceļi.

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Затрудненные условия для движения сегодня утром наблюдаются на участке Таллиннского шоссе перекресток Туя — Айнажи, на участке Видземского шоссе от Лигатне до поворота Рауна, на Рижской объездной дороге на протяжении всего маршрута, по Баусскому и Елгавскому шоссе на протяжении всего маршрута, на участках Лиепайского шоссе Рига — Аннениеки и Скрунда — Лиепая, на протяжении всего Вентспилсского шоссе, на участке Даугавпилсского шоссе Рига — Даугавпилс, на участке Резекненского шоссе от Екабпилса до Варакляны и на Кокнесском шоссе на протяжении всего маршрута.

На региональных дорогах движение затруднено в окрестностях Риги, Айзкраукле, Бауски, Елгавы, Екабпилса, Кулдиги, Лиепаи, Лимбажи, Мадоны, Огре, Салдуса, Талси, Тукумса, Валки и Вентспилса.

Скользкие участки дороги обрабатываются противоскользящими материалами.

Для улучшения условий движения задействовано 120 единиц зимней сервисной техники.