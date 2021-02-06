Снег и обледенение осложняют движение по дорогам в Курземе и Земгале

В субботу утром снег и обледенение осложняют движение по главным и региональным автодорогам Курземе и Земгале, сообщили агентству в Latvijas valsts ceļi.

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Для улучшения условий езды на дорогах страны работает 41 единица зимней техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Условия езды затруднены на участке Рижской объездной дороги Саласпилс-Бабите, на участке Баускского шоссе Рига-Димзукалнс, на Елгавском шоссе, на участке Лиепайского шоссе Рига-Аннениеки, на Вентспилсском шоссе.

На региональных автодорогах движение затруднено в окрестностях Риги, Добеле, Елгавы, Кулдиги, Талси, Тукумса и Вентспилса.

В таких погодных условиях водителям рекомендуется проявлять особую осторожность. Сообщить об особенно скользких участках государственных автодорог можно по круглосуточному телефону 80005555.