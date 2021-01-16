Снег осложняет движение по дорогам на всей территории страны
Foto: Latvijas Valsts ceļi/Renārs Koris

В субботу, 16 января, утром снег затрудняет движение по главным и региональным автодорогам по всей стране, сообщает предприятие Latvijas valsts ceļi.

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Для улучшения условий езды на дорогах страны работают 90 единиц зимней техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Условия езды затруднены на Таллинском шоссе (A1), на участке Видземского шоссе (А2) от Риги до поворота на Рауну, на участке Валмиерского шоссе (А3) от Мурьяни и Стренчи, на Рижской объездной дороге, на участке Даугавпилсского шоссе (А6) от Риги до Скривери, на участке Баускского шоссе (А7) от Риги до Димзукалнса, на Елгавском шоссе (А8), на участках Лиепайского шоссе (А9) от Риги до Блидене и от Калвене до Лиепаи, на Вентспилсском шоссе (А10), на шоссе Лиепая-Руцава (А11), на участке Резекненского шоссе (А12) от Варакляны до Столбовки, на шоссе Гребнево-Медуми (А13) от Гребнево до Рушеницы, на Резекненской объездной дороге (A15), а также на участке дороги Тинужи-Кокнесе (Р80) от Рижской объездной дороги до поворота на Скривери.

На региональных автодорогах движение затруднено в окрестностях Риги, Цесиса, Добеле, Елгавы, Кулдиги, Лиепаи, Лимбажи, Огре, Резекне, Талси, Тукумса, Валмиеры и Вентспилса.

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