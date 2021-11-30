Снег осложняет движение транспорта в Риге и на всей территории Латвии

Хотя ночью на улицах Риги уже работала снегоуборочная техника, метель и ветер усложняли уборку снега, поскольку сдували снег на проезжую часть. Поэтому во вторник утром участникам дорожного движения придется считаться с более долгим временем в пути. Снег затрудняет движение по дорогам на всей территории страны, информирует Latvijas valsts ceļi.

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В пресс-службе Рижской думы сообщили, что из-за снегопада и метели во вторник утром движение в городе затруднено. Задействована вся снегоуборочная техника. Но следует считаться с тем, что из-за снега могут возникать транспортные заторы, и движение по привычным маршрутам будет проходить с задержками.

Жителей призывают оценить необходимость куда-то ехать с утра на личном транспорте, по возможности работать удаленно, а в случае необходимости - желательно пользоваться общественным транспортом.

"Метель и ветер осложнили снегоуборочные работы, ветер сдувался на проезжую часть и велодорожки. Ночью в Риге на одних и тех же улицах снег убирали три раза, мосты убирали и посыпали даже пять раз", - отметили в департаменте сообщения Рижской думы.

Снегоуборочные работы продолжаются и утром, но на многих улицах сохранялись большие снежные заносы.

В РД информировали, что на мостах снег убран, а сейчас идет работа по уборке снега на остановках общественного транспорта.

В 06:30 на отдельных маршрутах автобусы Rīgas satiksme опаздывали на 10 минут, трамваи и троллейбусы следовали без опозданий.

Всего в Риге снег убирают на 1737 улицах, которые распределены на три категории. В график уборки снега впервые включены и улицы третьей категории. Ожидается, что даже во вторник туда доберется снегоуборочная техника. Приоритетом являются магистральные улицы, мосты, путепроводы и улицы, по которым следует общественный транспорт, а также - улицы с велоинфраструктурой.

Уборку снега в Риге обеспечивают 67 единиц техники: 47 машин и 20 тракторов. Для обработки улиц запасено 5500 тонн соли и 3000 тонн смеси соли и песка.

Во вторник в 8:15 в Риге уже возникли транспортные заторы.

Снег затрудняет движения по дорогам на всей территории страны

Компания Latvijas valsts ceļi сообщила, что во вторник утром снег затрудняет движение по главным и региональным дорогам на всей территории страны. Исключение составляет Лиепайский район.

На дорогах страны работают 200 единиц техники, которые убирают снег и посыпают проезжую часть.