Снегопад в Латгале поломал деревья: потребовалась помощь спасателей

Из-за сильного снегопада в Латгале местами поломались деревья, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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Бригады ГПСС в Латгале в период с 17:00 вчерашнего дня до 9:00 субботы получили 21 вызов в связи со сломавшимися из-за сильного снегопада деревьями.

Сломленные деревья главным образом находились на проезжей части, а одно дерево упало на автомобиль.

В общей сложности за прошедшие сутки спасатели получили 56 вызовов, 16 из которых - на тушение пожаров, а 34 - на спасательные работы, шесть вызовов были ложными.

Как сообщили в Latvijas Valsts ceļi, из-за снега сегодня утром в субботу затруднено автомобильное движение в Латгале, а также местами в Курземе и Видземе.

Толщина снежного покрова в Дагде сегодня утром составила 26 см, а ночью она достигала даже 28 см.

Это самый толстый слой снега в Латвии с марта 2019 года, когда толщина снежного покрова в Алуксне составила 31 см.

Высота снежного покрова в Резекне сегодня утром составила около 18 см, в Алуксне - 14 см. Более тонкий слой снега зафиксирован на западе Латгале, в центральных краях и на западе Видземе. В Земгале и Курземе снега почти нет.

Из-за того, что под весом снега гнутся и ломаются деревья, с вечера пятницы местами в Латгале нарушено электроснабжение.