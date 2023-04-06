Снесут недостроенное здание роддома рядом с больницей "Гайльэзерс"
Foto: DELFI Aculiecinieks

В апреле начнутся работы по сносу многоэтажного недостроенного здания по адресу ул. Седас 12, рядом с Рижской Восточной клинической университетской больницей "Гайльэзерс", сообщили в компании Caduceus Development.

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В 80-ые годы прошлого столетия на этом месте было начато и не закончено строительство роддома.

Снос здания будет происходить постепенно, процесс поделен на несколько этапов. Сначала будет демонтирована наземная часть здания, потом раздроблен бетон, после - последует снос основания, выравнивание поверхности и вывоз строительного мусора. Территория приведут в порядок.

Работы планируется завершить до августа 2024 года.

Во время выполнения работ на территории возможно перемещение грузовой техники. Зона демонтажа будет огорожена, однако никаких ограничений или запретов для движения транспорта вводить не планируется.

Caduceus Development зарегистрировано в 2014 году с основном капиталом 722 800 евро. В прошлом году предприятие работало с убытками в размере 168 004 евро.

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