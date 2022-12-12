Снежный покров в Кулдиге достиг 40 сантиметров. В районе Талси — критическая ситуация на дорогах

В понедельник около 12.00 самый глубокий по стране снежный покрыв наблюдался в Кулдиге — он достиг 40 сантиметров, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Самая критическая ситуация на дорогах — в районе Талси, сообщает Latvijas valsts ceļi

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С обеда воскресенья снежный покров в Кулдиге "вырос" на 29 сантиметров, сообщает LETA.

Средняя глубина снежного покрова — 10-30 сантиметров

Поскольку замеры снега автоматизированы и проводятся в одной точке, средняя толщина снежного покрова в окрестностях может существенно отличаться от толщины, измеренной на наблюдательном пункте, где ветер мог сдуть снег или образовать высокий сугроб.

Второй по глубине снежный покров на наблюдательных станциях составляет 30 сантиметров в Мадоне. На остальных станциях наблюдения мощность снежного покрова в основном составляет от 10 до 30 сантиметров.

Максимальная скорость северного, северо-восточного ветра при порывах на большей части страны снизилась до 5-10 метров в секунду, а в Павилосте, Колке и Вентспилсском порту после 11 часов зафиксированы порывы ветра до 20, 22 и 25 метров в секунду соответственно.

Лучше избегать поездок в район Талси

Предприятие Latvijas valsts ceļi сообщает, что лучшие условия для вождения автомобилей сложились в центральной части страны, худшие — в Курземе. В районе Талси условия передвижения оцениваются как "чрезвычайные" из-за сильного снегопада и занесенных дорог.

В окрестностях Талси условия дорожного движения критически плохие, а работы по содержанию дорог в настоящее время не очень эффективны или не дают никакого результата, сообщили агентству LETA в Latvijas valsts ceļi.

Условия движения на всех дорогах в окрестностях Талси критически плохие — дороги покрыл гололед, видимость до 40 метров, образуется поземка, дороги могут быть непроходимыми.

Latvijas valsts ceļi призывает водителей оценить необходимость поездок в этом районе и отложить на время второстепенные поездки.

О сложных условиях движения или других наблюдениях, связанных с дорожным движением и состоянием, можно сообщить в Latvijas valsts ceļi, позвонив по круглосуточному бесплатному информационному телефону 80005555, а также в аккаунтах компании в социальных сетях Twitter и Facebook.