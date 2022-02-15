Снижается заболеваемость Covid-19 в рижских школах - если неделю назад удаленная учеба в той или иной форме была в 71 школе, то на этой неделе - только в 37. Об этом свидетельствует информация, обобщенная департаментом образования, культуры и спорта Рижской думы.

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На прошлой неделе полностью или частично на удаленке учился 541 класс, а на этой неделе таким образом учится 233 класса.

Коронавирус меньше затронул и детские сады. На прошлой неделе работу пришлось перестраивать в 50 дошкольных учреждениях, в свою очередь, на этой неделе - это лишь 42 детских сада и 86 групп.