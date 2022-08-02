Снижать температуру горячей воды с целью экономии на счетах - небезопасно для здоровья

В отдельных рижских домах было решено провести эксперимент - уменьшить температуру горячей воды с целью сэкономить на счетах. Инспекция здравоохранения предупреждает: это может привести к размножению бактерий легионелл, вызывающих воспаление легких.

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У жильцов многоквартирных домов 89 и 91 на улице Дзирциема в Риге не только не спросили мнения, хотят ли они понижения температуры горячей воды, но и не предупредили о рисках для здоровья. К тому же, из объявления, появившегося в подъездах, неясно, какую сумму удастся сэкономить, и кто будет ответственным в случае, если жильцы подхватят болезнь легионеров. В целом мнения жителей домов разделились, пишет rus.lsm.lv.

В обществе владельцев квартир Lielupe 21, которое управляет этими домами, пояснили, что хотели экспериментально в течение августа снизить температуру всего на 5 градусов, подсчитать сколько жильцы смогут сэкономить и параллельно это с ними обсудить. При этом на голосование вопрос не выносился. Однако, учитывая жалобы жильцов, эксперимент проводить не будут, а объявления уже убрали.

Между тем, Инспекция здравоохранения на фоне звучащих предложений снижать температуру горячей воды с целью экономии энергоресурсов, предупреждает, что это может негативно повлиять на здоровье. Инспекция призывает самоуправления и управляющие компании обеспечить постоянную подачу горячей воды не холоднее +55 градусов по Цельсию. В противном случае в центральных водопроводных системах могут начать размножаться бактерии легионеллы.

Легионеллез – это относительно редкое инфекционное заболевание, которое часто проявляется как пневмония. Для заболевания характерно быстрое его наступление, повышение температуры до 39 – 40,5°C, сухой кашель, боль в груди и проблемы с дыханием. Если имеются такие симптомы, жителям немедленно нужно обратиться к своему семейному врачу. Повышенному риску заболеть подвержены люди с хроническими заболеваниями, курильщики, а также жители старше 50 лет.

Источником инфекции является вода, содержащая бактерии (легионеллы). Люди заражаются, вдыхая аэрозольные частицы воды с содержанием бактерий. К оборудованию, которое распыляет воду, относятся системы горячего и холодного водоснабжения, в том числе душевые и краны, гидромассажные бассейны, турецкие бани и сауны, горячие источники и увлажнители воздуха, кондиционеры, декоративные фонтаны и прочее. Чем мельче капли аэрозольной воды, тем выше риск заражения. Легионеллез не распространяется через контакты с людьми.

В природе легионелла встречается в небольших количествах в озерах и реках. Они могут значительно размножаться в системах водоснабжения при температурах от + 20° С до + 45° С и при наличии органических веществ (биологический налет, осадок и т. д.). Особенно хорошо легионеллы могут размножаться в резервуарах с теплой, горячей и холодной водой, трубопроводах с малым потоком воды или стоячей водой (например, в квартирах, где редко используются краны или душевые кабины), поверхностях душевой лейки, кранов или резервуаров с органическим налетом, отложениями, в стиральных машинах и резиновых пробках, водонагревателях.