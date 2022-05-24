Снижение НДС на продукты питания: коалиционные партнеры настроены скептично

Представители трех из четырех правительственных партий весьма скептически относятся к предложению Министерства земледелия снизить налог на добавленную стоимость (НДС) на основные продукты питания.

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Министерство земледелия, находящиеся в ведении Национального объединения, призывает правительство поддержать снижение ставки НДС с 21% до 5% на свежее мясо, свежую рыбу, яйца и основные молочные продукты.

Депутат Сейма от "Нового единства" Карлис Шадурскис заявил агентству LETA, что снижение НДС на мясные и молочные продукты не снизит конечную цену, а только позволит посредникам заработать больше. Снижение НДС не влияет на конечную цену продукции, подчеркнул депутат, поскольку цены устанавливает рынок, а не налоги.

В качестве примера Шадурскис привел снижение налога на овощи, выращенные в Латвии — тогда цены на эти продукты не изменились. "Почему-то в обществе существует мнение, что снижение налогов улучшит ситуацию", — сказал политик, добавив, что в преддверии выборов усилился популизм.

Председатель фракции Attīstībai/Par! в Сейме Юрис Пуце отметил, что Министерству земледелия не удалось доказать, что снижение ставки НДС на мясные и молочные продукты внесет существенный вклад в пользу потребителей.

Аргументы Министерства земледелия за снижение НДС — цены растут, поэтому необходимо обеспечить потребителям возможность покупать товары и дальше. Пуце также считает эту проблему важной, но указывает, что в предыдущие разы, когда Министерство земледелия призывало к снижению ставки НДС, представленные показатели не принесли потребителям никакой пользы.

Политик отметил, что представители отрасли в ходе дискуссий о снижении НДС демонстрировали то, что такая мера скорее даст возможность сохранить конкурентоспособность самим предприятиям, чем поможет конечным потребителям. Пуце отметил, что хочет дождаться анализа Министерства экономики и Министерства финансов (МФ) о влиянии снижения НДС на домохозяйства, а затем примет решение.

Кришьянис Фелдманс, председатель фракции "Консервативных" в Сейме, сообщил агентству LETA, что партия концептуально всегда выступает за снижение налогового бремени. Однако здесь вопрос в том, как согласовать размер меры поддержки с бюджетными возможностями, учитывая довольно щедрую поддержку, оказанную правительством во время кризиса Covid-19 и при начале энергетического кризиса.

В условиях стремительного роста внешнего долга страны более эффективным решением были бы более адресные меры поддержки тех, кто в них больше всего нуждается, считает политик.

Фелдманс напомнил, что с 1 сентября ожидается индексация пенсий, а также Министерство благосостояния предлагает предоставить жилищное пособие большему числу жителей и вернуть надбавки к пенсиям за стаж.

Как уже сообщалось, Министерство земледелия выступило с инициативой снизить ставку НДС на основные продукты питания с 21% до 5%.