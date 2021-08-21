Снизили цену вдвое: Вентспилсский порт снова пытается продать лимузин Лембергса

Управление Вентспилсского свободного порта в очередной раз пытается продать машину класса люкс Audi A8L, которую ранее использовал бывший член правления порта и бывший мэр Вентспилса Айвар Лембергс, сообщает LETA.

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Аукцион пройдет 7 сентября. Стартовая цена назначена 74 841 евро, шаг — 100 евро.

Эту машину пытаются продать уже не в первый раз — в июле прошлого года стартовая цена была 118 130 евро, в январе этого — 108 670 евро, в апреле — 103 945 евро.

Машина 2016 года выпуска была приобретена у Moller Auto Latvia за 156 191 евро.