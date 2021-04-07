Снизился интерес к мандатам депутатов Даугавпилсской думы
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

По сравнению с выборами 2017 года снизился интерес к мандатам депутатов Даугавпилсской думы, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

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В Даугавпилсскую думу предстоит избрать 15 депутатов. На выборы этого года в Даугавпилсе подано десять списков, в которых числятся 154 кандидата. Таким образом, на один депутатский мандат будут претендовать в среднем десять кандидатов.

Четыре года назад на места в Даугавпилсской думе претендовали 190 кандидатов от 13 политических объединений, то есть на один депутатский мандат претендовали почти 13 человек.

За места в Даугавпилсской думе в этом году будут бороться "Наша партия", "Согласие", Христианско-демократический союз, Даугавпилсская краевая партия, Русский союз Латвии, Новая консервативная партия, партия "Альтернатива", "Новое согласие", Союз "зеленых" и крестьян. Совместный список подали Латгальская партия и партия "Для развития Латвии".

Сейчас в думе представлены только "Наша партия", "Согласие" и Латгальская партия.

Лидером списка "Согласия" вновь будет бывший председатель Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш, лидером совместного списка Латгальской партии и партии "Для развития Латвии" — первый заместитель председателя думы Янис Лачплесис (Латгальская партия), а лидером списка "Нашей партии" — мэр города Игорь Прелатов. В свою очередь бывший председатель Даугавпилсской думы Рихард Эйгимс, который ранее представлял "Нашу партию", присоединился к Христианско-демократическому союзу.

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LETA

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LETA

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Игорь Прелатов Новая консервативная партия Русский союз Латвии "Для развития Латвии" "Согласие" Андрей Элксниньш Даугавпилс Рихард Эйгимс Янис Лачплесис
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