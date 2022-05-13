Снос памятника в Пардаугаве: уже пожертвовано более 203 000 евро

На снос памятника в Пардаугаве по состоянию на утро пятницы, 13 мая, уже пожертвовано более 203 000 евро. Средства пожертвовали более 13816 человек.
Сбор пожертвований на сайте Ziedot.lv начался вечером 11 мая. В четверг, 12 мая, и в пятницу, 13 мая, портал подвергся кибератакам и платформа возобновила работу — люди могут продолжать делать пожертвования.
Инициатор сбора средств — организация 4.maija deklarācijas klubs.
В описании цели сбора пожертвований говорится, что символы имеют значение. Памятник в парке Победы является символом, напоминающим основной нации о репрессиях, гибели людей и оккупации страны, указанных в заявке на сбор средств.
"Мы не должны смотреть на агрессию, мы не можем допустить ее дома, в столице Латвии. В то время, когда Украина борется за свою независимость и отражает жестокое российское вторжение, никакие провокации или разжигание ненависти в Латвии неприемлемы", — сказано в описании.
Жителей просят сделать пожертвование на снос "памятника оккупации". Обещано, что пожертвованные средства пойдут на вывоз строительного мусора.ka
Как сообщалось ранее, 12 мая Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону, которые снимают юридические преграды для демонтажа памятника в Пардаугаве. Рижская дума уже в ближайшее время примет решение по сносу монумента.