Снос памятников в Даугавпилсе: задержано 37 человек

Поздним вечером в воскресенье, 30 октября, в Даугавпилсе начался снос прославляющих советский и нацистский режим объектов под порядковыми номерами "59" и "60". В бывшем сквере Славы у подлежащего демонтажу памятника советским воинам задержано 37 человек, сообщает Государственная полиция.

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В целом представители правоохранительных органов оценили ситуацию в Даугавпилсе днем как относительно спокойную — к памятникам шли люди, возлагали цветы, зажигали свечи. В течение дня около объекта в сквере Славы находилось несколько десятков человек, поток в течение дня не менялся. Но, когда у монументов начали собирать цветы и свечи, а также освобождать территорию (к 22 часам), отдельные горожане стали проявлять недовольство и пытались вступать в конфликт с полицией, сообщает Государственная полиция.

Около 200 человек оставались за ограждениями. Свое недовольство они выражали по-разному, в том числе свистели и выкрикивали оскорбительные лозунги. Представители правоохранительных органов время от времени требовали от протестующих разойтись. Тех, кто не подчинялся требованиям, задерживали.

В течение дня полиция задержала 37 человек, абсолютное большинство — вечером. Сотрудники полиции составили административные протоколы:

15 — за неповиновение требованиям представителей правоохранительных органов;

13 — за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения;

3 — за мелкое хулиганство;

3 — за использование песен, прославляющих военную агрессию в публичном месте;

1 — за выражения на русском языке, прославляющие военную агрессию в публичном месте;

1 — за неразрешенное использование беспилотного аппарата;

1 — за распитие спиртных напитков в публичном месте.

Помимо того начат один уголовный процесс за порчу имущества.

Демонтаж памятников прошел без инцидентов, отмечает полиция.



Одновременно, как пишет портал gorod.lv, около 23:00 в сквер прибыли строители, которые принялись сначала демонтировать основание памятника.

В первом часу ночи к памятнику приблизился бульдозер. Толпа бурно отреагировала: в машины полиции, стоящие на улице 18 ноября, полетели камни, стеклянные бутылки. В итоге собравшихся на этой улице стражи порядка оттеснили дальше, некоторых задержали. После этого строители продолжили свою работу в тишине.

Как пишет со ссылкой на Латвийское телевидение агенnство LETA, ночью, после нескольких часов работы, сначала был демонтирован барельеф памятника, который будет передан Музею оккупации Латвии как художественная ценность, а позже было снесено основание памятника.

Демонтаж оставшейся части памятника продолжается. Место происшествия оцеплено Госполицией.

Напомним, что летом Сейм принял закон "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики", который предусматривает, что объекты, прославляющие тоталитарные режимы, должны быть демонтированы до 15 ноября.

В список вошли 69 объектов. В утвержденный правительством список вошли два объекта, расположенных в Даугавпилсе. Один — памятник воинам Красной Армии на улице 18 Ноября, другой — памятник воинам 360-й стрелковой дивизии Красной Армии. Один из наиболее известных объектов, находящейся в центре Даугавпилса, в парке Дубровина, в этот список не включен, поскольку у подножия мемориала захоронены советские офицеры.