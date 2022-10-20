Снос советских памятников: некоторые края перевыполняют план, в Даугавпилсе и Резекне монументы на месте

Уже через месяц, к 15 ноября, на территории Латвии должны быть демонтированы объекты, прославляющие советский и нацистский режимы. Если в Риге снесены все памятники, попавшие в список, то в Даугавпилсе монументы по-прежнему на месте. Что происходит в других городах и регионах страны? Портал Delfi изучил (полный текст), какова ситуация в шести самоуправлениях, где таких объектов больше всего.

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Быстрее всего с памятниками справились в самоуправлении Аугшдаугавского края, где уже сейчас не осталось ни одного советского памятника, включенного в список объектов на демонтаж. Муниципалитет ликвидировал пять памятников воинам Советской Армии и советским героям, как на муниципальных, так и на частных землях.

Ни один из объектов не сохранился: "Не было ничего такого, что следовало бы сохранить, у нас не было грандиозных памятников, только камни или мемориальные доски. Их собрали и уничтожали", — рассказал специалист по связям с общественностью местного самоуправления Дайнис Битиньш.

В Алуксне и Гулбене также демонтированы все обязательные к сносу памятники, но самоуправления продолжают сносить "необязательные" по собственной инициативе. Например, в Алуксне, помимо включенных в список девяти памятников снесли еще девять объектов, находящихся преимущественно у обочин дорог или в лесах. В Гулбене планируют снести еще три. Некоторые из снесенных памятников отправятся в Музей оккупации, а некоторые переместят. Как заявили в Алуксненском самоуправлении, никаких жалоб в связи со сносом объектов в думу не поступало.

В Диенвидкурземе демонтировали уже шесть из семи обязательных к сносу объектов, и планируют завершить работы в срок. Седьмой объект пока под вопросом — самоуправление ждет ответа от Национального управления культурным наследием. Речь о Мемориальный комплексе капитуляции немецкой армии во Второй мировой войне в волости Бунка, некоторые части которого хочет забрать в свою коллекцию Музей оккупации.

Дольше всего процесс снова памятников тянется в Кулдиге и Лудзе. В Курземе, например, пока не снесли ни одного памятника, хотя планы у самоуправления грандиозные — помимо обязательных объектов собираются снести еще 16 объектов. В самоуправлении отмечают, что консультируются в Управлением культурного наследия и Музеем оккупации, и добавляют, что значительная часть "памятников" — всего лишь мемориальные таблички, в том числе на стенах зданий.

В Лудзе демонтировали два из шести объектов — говорят, процесс затянулся, так как оставшиеся памятники — камни, и убирать из затруднительно, но обещают уложиться в сроки. В самоуправлении заявили, что не знают, были ли памятники дороги кому-то из жителей — но требования Кабинета министров выполняют и выполнят.

В Даугавпилсе все обязательные к сносу памятники до сих пор на месте, а ответственное министерство надеется, что работы по демонтажу могут начаться до конца месяца. По-прежнему на месте памятник воинам Советской Армии в Резекне, но в самоуправлении портал Delfi заверили, что демонтаж будет произведен в соответствии с законом.

Уже сообщалось, что 16 июня Сейм принял закон о запрете на объекты, прославляющие советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики. Закон предусматривает, что демонтаж памятников, прославляющих советскую власть, должен быть произведен до 15 ноября 2022 года.