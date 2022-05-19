Снос всех памятников СССР и выдворение "нелояльных": организаторы шествия 20 мая выдвинули список требований

В пятницу вечером, 20 мая, по маршруту от памятника Свободы до памятника в Пардаугаве пройдет шествие "За освобождение от советского наследия". Организаторы выдвинули ряд требований президенту, Сейму и правительству — они настаивают, что из страны должны быть выдворены нелояльные граждане и должен быть разработан закон, запрещающий баллотироваться в Сейм, самоуправления и Европарламент лицам, поддерживающим военную агрессию России.

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Инициаторы шествия требуют немедленно обобщить данные обо всех памятниках и памятных местах СССР, то есть российских оккупационных властей, а затем демонтировать их. Также организаторы шествия требуют сменить названия всех улиц, площадей и скверов в Латвии, связанных с советскими функционерами.

Организаторы шествия требуют срочно разработать и принять закон о выдворении нелояльных государству лиц из Латвии и лишении их гражданства, а также разработать закон, который запрещает баллотироваться на выборах Сейма, самоуправлений и Европарламента, занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях лицам, которые поддерживают агрессию России против Украины.

"На народном собрании 20 мая 2022 года, посвященном укреплению духа народа, его костяка и самосознания, мы выразим позицию о праздновании 9 мая в местах памяти оккупантов Латвии, российской армии, а также об освобождении от советского идеологического наследия — памятников и памятных знаков. Никогда зло не испытывает триумф так уверенно, как тогда, когда хорошие люди ничего не делают. Так сделаем все, чтобы Латвия была государством, которое основано на европейских ценностях и заботится о своей уникальной идентичности", — заявили организаторы мероприятия.

Они также призывают патриотов Латвии, чьим родным языком не является латышский, но которые уважают ценности Латвии, 20 мая в 18:00 прийти к памятнику Свободы, чтобы вместе отправиться в шествие к памятнику оккупации, где выступят патриоты Латвии и другие известные в обществе люди.

Как сообщалось, по прогнозам организаторов, в шествии примут участие до 5 тысяч человек.