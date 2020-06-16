Снос здания Всемирного торгового центра может обойтись в 2,9 млн евро
Foto: LETA

Чтобы снести здание на ул. Элизабетес 2 в Риге, Valsts nekustamie īpašumi потребуются 2,9 млн евро, сообщает LETA. Ранее Кабинет министров одобрил идею на месте Всемирного торгового центра построить акустический концертный зал.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Председатель правления Valsts nekustamie īpašumi Ренарс Гришкевичс сообщил, что здание на Элизабетес является примером архитектуры модернизма и в очень похожем здании в Брюсселе работает Европейская комиссия. Здание находятся в конструктивно удовлетворительном состоянии и в нем расположено несколько организаций, однако чтобы оно соответствовало современным требованиям, необходимы инвестиции.

В предприятии указали, что было бы разумно объединить развитие зданий на ул. Элизабетес 2 и бульваре Кронвальда 6 в один проект. Там могли бы централизованно расположиться и министерства, и акустический концертный зал. Ранее в здание Всемирного торгового центра правительство планировало перенести Министерство экономики, но проект остановился.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

12

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Valsts nekustamie īpašumi Министерство экономики Кабинет министров
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form