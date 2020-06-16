Снос здания Всемирного торгового центра может обойтись в 2,9 млн евро

Чтобы снести здание на ул. Элизабетес 2 в Риге, Valsts nekustamie īpašumi потребуются 2,9 млн евро, сообщает LETA. Ранее Кабинет министров одобрил идею на месте Всемирного торгового центра построить акустический концертный зал.

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Председатель правления Valsts nekustamie īpašumi Ренарс Гришкевичс сообщил, что здание на Элизабетес является примером архитектуры модернизма и в очень похожем здании в Брюсселе работает Европейская комиссия. Здание находятся в конструктивно удовлетворительном состоянии и в нем расположено несколько организаций, однако чтобы оно соответствовало современным требованиям, необходимы инвестиции.

В предприятии указали, что было бы разумно объединить развитие зданий на ул. Элизабетес 2 и бульваре Кронвальда 6 в один проект. Там могли бы централизованно расположиться и министерства, и акустический концертный зал. Ранее в здание Всемирного торгового центра правительство планировало перенести Министерство экономики, но проект остановился.