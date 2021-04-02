Снова сменилось правление KPV LV
Foto: LETA

Pегистр предприятий в очередной раз зарегистрировал новое правление партии KPV LV — в него вернулись находящиеся у власти политики, свидетельствуют данные Firmas.lv.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным Firmas.lv, с 1 апреля в правление политической силы входят министр благосостояния Рамона Петравича, депутаты Сейма Эрик Пуценс, Марис Можвилло, Иева Крапане, а также Юргис Миезайнис и Кристс Берганс-Бергис.

Статус членов правления утратили Том Андерсонс, Артур Вейш, Микс Визбулис, Элита Лазда, Агнесе Залякментиня и Раймонд Ниперс.

Как сообщалось, в KPV LV возникли разногласия между правлением, избранным 6 декабря прошлого года, с одной стороны, и стоящими у власти политиками KPV LV, с другой. Регистр предприятий сначала зарегистрировал правление, избранное 6 декабря, затем новое правление было избрано 12 декабря, после чего был снова зарегистрирован состав правления, избранный 6 декабря, а 1 апреля ситуация снова изменилась.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Рамона Петравича KPV LV Сейма
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай