Со 2 января в Детской больнице нужно будет предъявлять негативный тест на Covid-19

Со 2 января в Детской клинической университетской больнице (BKUS) пациентам и сопровождающим их лицам нужно будет предъявлять негативный тест на Covid-19. Также в стационаре установлены ограничения для посетителей из-за эпидемии гриппа, сообщила агентству LETA специалист Отдела по коммуникации BKUS Илзе Олштейна.

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В Детской больнице увеличилось количество пациентов, поступивших в плановом порядке, и сопровождающих их лиц, у которых экспресс-тест на Covid-19, проведенный в больнице, выявил положительный результат. Это существенно влияет на организацию работы больницы, что, в свою очередь, создает неудобства для пациентов, их семей и медицинских работников.

Поэтому со 2 января пациенты, прибывшие на плановое лечение в стационар, дневной стационар, дневной стационар реабилитации и психиатрии и реабилитационный стационар, а также сопровождающие их лица должны будут предъявить отрицательный результат теста на Covid-19.

Профессионально выполненный экспресс-тест на антиген действителен в течение 24 часов, а лабораторный тест действителен в течение 48 часов. При наличии направления на операцию, манипуляцию или в стационар также нужно будет предъявлять отрицательный результат теста на Covid-19 — и юному пациенту, и тому, кто его сопровождает. Такие тесты оплачиваются из государственного бюджета при предъявлении направления. Проведенный в домашних условиях экспресс-тест действителен не будет.

При обращении за услугой или консультацией в поликлинику или Амбулаторный центр здоровья Детской больницы не нужно будет сдавать тест на Covid-19. В отделении неотложной медицинской помощи и в отделении обсервации процедура тестирования остается без изменений, она определяется алгоритмом Центра профилактики и контроля заболеваний с учетом симптоматики пациента.