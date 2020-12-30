Со 2 января возобновляется пассажирское сообщение с Великобританией
Foto: LETA

Латвия возобновляет авиасообщение с Соединенным королевством, сообщает Агентство гражданской авиации.

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Из-за распространения в Великобритании нового штамма коронавируса полеты были приостановлены до 23:59 1 января. Со второго января запрет на авиасообщение снимается. Пассажирам нужно уточнять у конкретных авиакомпаний, возобновляют ли они полеты.

Ранее парламентский секретарь премьер-министра Кришьяниса Кариньша Эвика Силиня сообщила, что в аэропорту "Рига" предусмотрены стационарные пункты тестирования, чтобы прилетающие из Великобритании сразу могли сдать тест на коронавирус.

Поскольку в ночь с 31 декабря на 1 января Великобритания выходит из Евросоюза, пассажиров ожидают существенные изменения в правилах пересечения границы, предупреждает Агентство гражданской авиации. Например, путешествовать можно будет только с паспортом. Будут изменения и в правилах провоза багажа.

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