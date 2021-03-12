Со cледующей недели школьники в ряде регионов смогут учиться на свежем воздухе

Со следующей недели ученики начальных и средних школ в наиболее эпидемиологически безопасных самоуправлениях Латвии смогут учиться на открытом воздухе при условии, что группа школьников не будет превышать 20 человек.

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Разрешение на очную учебу на открытом воздухе будет действовать в течение двух недель в регионах, где совокупная заболеваемость Covid-19 не превышает 250 случаев на 100 000 человек. Таким образом, ученики начальных и средних школ в ряде самоуправлений смогут возобновить очное обучение.

Напомним, ранее Министерство образования и науки (МОН) с целью уменьшения нагрузки на учителей, детей и родителей предложило правительству проводить занятия формального и неформального образования вне помещений в группах до 20 человек, а также ввести еженедельное тестирование на Covid-19 для работников школ высокого риска.

Как постановил в пятницу Кабинет министров, сотрудники дошкольных образовательных учреждений будут еженедельно проходить тесты на коронавирус, которые необходимы для обеспечения безопасных условий для учащихся и сотрудников образовательных учреждений.

МОН пояснило, что тестирование для сотрудников дошкольных образовательных учреждений позволит быстрее выявить лиц из группы риска, которые могут быть инфицированы Covid-19.

Деньги на проведение тестов для сотрудников дошкольных образовательных учреждений будут взяты из государственного бюджета.