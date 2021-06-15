Со следующего года бедные и малообеспеченные жители смогут погасить долги до 5000 евро

Сейм в окончательном чтении утвердил поправки Министерства юстиции, позволяющие бедным и малообеспеченным лицам в упрощенном порядке погасить долги по кредитам, сообщает Минюст.

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Поправки вступят в силу 1 января 2022 года и позволят людям погасить долги до 5000 евро. Эта возможность будет доступна лицам, чьи средние доходы в последний год не достигали минимальной зарплаты, а также имеющим статус бедного или малообеспеченного домохозяйства.

“Мы не можем гарантировать, что лица, которые сейчас застряли в трясине быстрых кредитов, опять в неё не попадут, однако наша обязанность дать им возможность вырваться. Это можно будет использовать только один раз и законопроект подразумевает, что затраты на процесс погашения кредита будут покрыты из средств частного лица, поэтому у процесса не будет негативного влияния на государственный бюджет”, - указал министр юстиции Янис Борданс.

Минюст отмечает, что до сих пор процесс неплатежеспособности частного лица был сравнительно дорогим и его нельзя было применять к долгам до 5000 евро. Таким образом, у лиц с низкими доходами не было возможности решать проблемы платежеспособности.

Заявку на погашения будет оценивать нотариус. Перед началом процесса человек должен пройти курсы финансовой грамотности в Государственном агентстве занятости и продолжать выполнять свои финансовые обязательства.