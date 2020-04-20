Со следующего года большинство школ будет углубленно изучать английский, биологию и математику

Большая часть средних школ готовится предложить для углубленного изучения английский, биологию и математику, свидетельствует проведенный Министерством образования и организацией Skola2030 опрос. Со следующего года каждая школа должна будет выбрать предметы, которые будут изучаться углубленно.

В опросе приняло участие 264 школы. 90% собираются предлагать углубленный курс английского языка, 70% — биологию, 65% — математику.

60% школ планирует углубленно преподавать латышский, литературу и социальные знания, 50% — физику и химию, 40% — программирование, историю, дизайн и технологии.

В основном школы собираются предлагать для углубленного изучения группу предметов — например, история+иностранный язык+латышский язык и литература или биология+химия. Также частые комбинации — математика+программирование+иностранный язык и физика+химия+математика.

Выбор предметов часто зависит от размера школы. Чем меньше школа, тем больше вероятность, что в ней будут углубленно изучать комбинацию предметов из истории, иностранного языка, латышского языка и литературы. Чем школа больше, тем больше вероятность, что в ней будут изучать информатику и технологии. Чем школа меньше, тем меньше выбора для углубленного изучения она предлагает, а большие школы предлагают по 8-15 вариантов.

Сами школьники, как свидетельствует опрос Edurio (в нем приняло участиe 4400 учеников) в основном хотят углубленно изучать английский — этот вариант назвало 77% опрошенных. 41% учеников хотели бы углубленно изучать математику, 35% — дизайн и технологии, 29% — латышский и литературу, 28% — программирование, 27% — русский язык, 26% — биологию.