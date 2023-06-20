Со следующего года Рига откажется от одноразовых стаканов
Foto: LETA

Во время мероприятий на улицах Риги в следующем году будут разрешены только стаканы многоразового использования. Такое решение приняла Рижская дума, чтобы сократить объемы мусора в столице.

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В частности, одноразовые пластиковые стаканы будут запрещены в уличной торговле и во время публичных мероприятий, которые будет проводить столичная дума.

"В такой системе нет ничего инновационного. Подобное решение приняли несколько городов Европы и мира", — отметила депутат Рижской думы, руководитель рабочей группы по сокращению и управлению отходами Майрита Лусе.

Как отмечают в самоуправлении, Рига следует курсу в сторону города без отходов (Zero Waste City) и продолжает работу по улучшению управления отходами и предотвращению их возникновения.

Норма об использовании многоразовых (или "депозитных") стаканов в Риге вступит в силу с 1 января 2024 года.

На мероприятиях, где будут использоваться депозитные стаканы, покупка напитка у одного из дилеров потребует внесения депозитных денег за стакан. Налить напиток можно будет в тот же стакан. Депозитный стакан можно будет сдать в специально созданную точку приема и вернуть внесенные деньги.

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