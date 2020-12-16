Со следующего года со школьным е-талоном нельзя будет получить обед

Рижские школьники больше не смогут использовать свою е-карту Rīgas satiksme, чтобы рассчитаться за обед или получить бесплатный обед, сообщает LETA.

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Раньше е-талон можно было использовать как виртуальный кошелек. Решение депутатов изменить эту практику директор Департамента образования, культуры и спорта Марис Крастиньш объяснил тем, что за эту услугу самоуправление платит Rīgas satiksme, и в этом году было выплачено почти 285 000 евро — при том, что из-за пандемии услуга не используется.

Самоуправление хочет сэкономить деньги. По мнению Крастиньша, отказ от этого функционала сделает процесс эффективнее и дешевле.

Остальные функции школьного е-талона сохраняются.