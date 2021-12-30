Со следующего года тротуары в Риге будет убирать компания Hagberg
Foto: LETA

Со следующего года обслуживанием рижских тротуаров будет заниматься компания Hagberg. Договор с предприятием заключен до конца 2022 года с возможностью продления на год — общая сумма к оплате за два года составляет 635 000 евро без НДС.

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Согласно договору, Hagberg обязана зимой регулярно чистить тротуары, в том числе в праздничные и выходные дни. Тротуары должны быть убраны до 8 часов утра.

Hagberg должна посыпать тротуары противоскользящим реагентом, убирать с тротуаров и подъездных дорог лед и снег, чистить тротуары от песка и мусора перед окончанием зимнего сезона.

После решения не возобновлять договор с Clean R в результате конкурса закупки на выполнение работ согласилось предприятие Hagberg.

Тем временем Clean R оштрафована на 3900 евро за невыполнение обязательств.

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