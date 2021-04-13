Со следующей недели медицинские учреждения начнут вести запись на вакцинацию в новой системе ViVat
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С 19 апреля медицинские учреждения начнут предлагать запись на вакцинацию в новой информационной системе ViVat, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Единая информационная система обеспечит централизованную обработку списков вакцинируемых, в результате чего ускорятся проверка списков и ввод данных. "Станет намного удобнее работать со списками и направлять людей в пункты вакцинации", — сказал министр.

Позже система будет дополнена возможностью подавать заявки на посещение конкретного прививочного пункта в конкретное время. Эту функцию планируется ввести до конца апреля.

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Коронавирус Вакцинация Даниэл Павлютс
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