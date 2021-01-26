Со следующей недели на многих междугородних рейсах меняются автоперевозчики

С 1 февраля в некоторых частях сети региональных маршрутов меняются поставщики услуг. Это части "Центр-2", "Гулбене, Алуксне, Балви", "Рижский район (левый берег)", сообщает LETA.

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Изменений в расписании не планируется, но пассажирам стоит иметь в виду, что может подъехать непривычный с виду автобус.

"Центр-2" (междугородние автобусы в Алуксне, Прейли, Скайcткалне, Руену, Балви, Балтинаву, Ауце, Колку, Вентспилс и другие населенные пункты) будет обслуживать компания Norma-A, а раньше была Nordeka.

Часть "Гулбене, Алуксне, Балви" переходит перевозчикам Gulbenes autobuss и Sabiedriskais autobuss. Раньше в Гулбене ездил Gulbenes autobuss, в Алуксне Sabiedriskais autobuss, а в Балви — Balvu autotransports.

Часть "Рижский район (левый берег" — это Олайне, Кекава, Марупе, Балдоне, Даугмале, Баложи, Юрмала, Калнциемс и другие населенные пункты. На этих направлениях будут работать автобусы Sabiedriskais autobuss, Liepājas autobusu parks и Nordeka. Раньше вместо Sabiedriskais autobuss была компания Rīga taksometru parks.

С новыми перевозчиками заключен кратковременный договор до конца этого года. Требования к транспорту остались теми же самыми: температура воздуха в салоне от 16 до 24 градусов и минимум 10% автопарка, приспособленные для перевозки инвалидов. Средний возраст автопарка не может быть больше 10 лет, а самые старые автобусы не должны быть старше 25 лет. В автобусах должна быть возможность платить картой.