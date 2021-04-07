Со следующей недели очные занятия для школьников могут проводиться в 50 самоуправлениях

Со следующего понедельника 1-6-е и 12-е классы, а также 7-9-е и 10-11-е классы по ротационному принципу в 50 наиболее эпидемиологически безопасных самоуправлениях смогут заниматься очно, свидетельствуют новейшие данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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В список безопасных самоуправлений вошли Айзпутский, Алойский, Алсунгский, Аматский, Апский, Ауцский, Баускский, Беверинский, Броценский, Буртниекский, Цесисский, Дагдский, Дундагский, Дурбский, Энгурский, Эргльский, Илукстский, Яунелгавский, Яунпиебалгский, Екабпилсский, Кандавский, Кокнесский, Лигатненский, Мазсалацский, Малпилсский, Мерсрагский, Неретский, Паргауйский, Павилостский, края Приекуле и Приекули, Раунский, Ройский, Руцавский, Ругайский, Рундальский, Салацгривский, Салдусский, Сейский, Сигулдский, Скрундский, Стренчский, Терветский, Валкский, Варкавский, Вентспилсский и Виеситский края.

Из больших городов очное обучение в школах может проводиться в Екабпилсе, Валмиере и Вентспилсе.

Новый список наиболее эпидемиологически безопасных самоуправлений вступит в силу в понедельник, 12 апреля.

Как сообщалось, 12-е классы по всей стране смогут учиться очно дважды в неделю, а для остальных классов возможность очного обучения предусмотрена только в эпидемиологически безопасных самоуправлениях.