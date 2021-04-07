Со следующей недели очные занятия для школьников могут проводиться в 50 самоуправлениях
Foto: LETA

Со следующего понедельника 1-6-е и 12-е классы, а также 7-9-е и 10-11-е классы по ротационному принципу в 50 наиболее эпидемиологически безопасных самоуправлениях смогут заниматься очно, свидетельствуют новейшие данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В список безопасных самоуправлений вошли Айзпутский, Алойский, Алсунгский, Аматский, Апский, Ауцский, Баускский, Беверинский, Броценский, Буртниекский, Цесисский, Дагдский, Дундагский, Дурбский, Энгурский, Эргльский, Илукстский, Яунелгавский, Яунпиебалгский, Екабпилсский, Кандавский, Кокнесский, Лигатненский, Мазсалацский, Малпилсский, Мерсрагский, Неретский, Паргауйский, Павилостский, края Приекуле и Приекули, Раунский, Ройский, Руцавский, Ругайский, Рундальский, Салацгривский, Салдусский, Сейский, Сигулдский, Скрундский, Стренчский, Терветский, Валкский, Варкавский, Вентспилсский и Виеситский края.

Из больших городов очное обучение в школах может проводиться в Екабпилсе, Валмиере и Вентспилсе.

Новый список наиболее эпидемиологически безопасных самоуправлений вступит в силу в понедельник, 12 апреля.

Как сообщалось, 12-е классы по всей стране смогут учиться очно дважды в неделю, а для остальных классов возможность очного обучения предусмотрена только в эпидемиологически безопасных самоуправлениях.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Школа
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети