Со следующей недели рано утром и поздно вечером в аэропорт "Рига" начнут курсировать автобусы
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Со следующего понедельника, 6 февраля, в расписание автобусов 22-го маршрута в будние и выходные дни будут внесены изменения, чтобы обеспечить перевозку пассажиров в международный аэропорт "Рига" в ранние утренние и поздние вечерние часы.

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Как сообщила агентству LETA начальник отдела по связям с общественностью Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане, пассажиры смогут прибыть в аэропорт в 5:20 утра, а последний автобус будет отправляться из аэропорта после полуночи как в будни, так и в выходные — в 00:40.

В рабочие дни будет организовано пять дополнительных рейсов, а по выходным — семь.

Как сообщил агентству LETA заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), далее в это расписание могут быть внесены коррективы в зависимости от спроса.

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