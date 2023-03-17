Со следующей недели с улиц Риги начнут убирать песок

С понедельника, 20 марта, улицы столицы полностью очистят от песка после зимнего сезона, сообщили агентству LETA в Департаменте коммуникаций Рижской думы.

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За зиму на тротуарах и проезжей части накопился песок, которым посыпали улицы. Уборка улиц происходит днем, когда температура воздуха подходит для проведения работ — поднимается выше нуля. Владельцев домов также призывают очистить дворы и территории, прилегающие к их имуществу.

На данный момент песок местами еще сырой и подмерзший, это осложняет уборку.

Очистка проезжей части — частично автоматизированный процесс, но в отдельных местах песок убирают лопатами.

Уборка улиц пылесосом или так называемая "влажная уборка" начнется, когда среднесуточная температура воздуха останется стабильно положительной, иначе после уборки дороги могут обледенеть.

Полноценная уборка дорог вакуумным оборудованием проводится от трех до шести раз в неделю.