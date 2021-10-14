Со следующей недели в больницах Латвии приостанавливается оказание плановых медицинских услуг (СПИСОК)

В связи со стремительным ростом заболеваемости Covid-19 и увеличением числа пациентов в больницах Латвии Государственная оперативно-медицинская комиссия (VOMK) в четверг, 14 октября, решила приостановить с 18 октября оказание плановых медицинских услуг в больницах. Об этом порталу Delfi сообщил в Министерстве здравоохранения.

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Решение было принято в связи с необходимостью обеспечить привлечение дополнительных ресурсов медицинского персонала и перепрофилировать койки для лечения неотложных, острых пациентов и пациентов с Covid-19.

Согласно эпидемиологическим прогнозам, количество пациентов с

Covid-19 в больницах будет продолжать стремительно расти. По последним данным, количество пациентов, находящихся в больницах с Covid-19, увеличилось до 954 человек, при этом у 116 пациентов ход болезни характеризуется как тяжелый, у 836 — средней тяжести.

По этой причине Минздрав вынужден выделить дополнительные ресурсы для оказания помощи в неотложных и острых случаях путем приостановки оказания плановых медицинских услуг в стационарах.

Как и во время предыдущей вспышки Covid-19, больницы будут продолжать предоставлять:

услуги по обеспечению непрерывности терапии — химиотерапия, биологические препараты, заместительная органная терапия; радиационная терапия;

услуги в сфере гематологии;

заместительную терапию с использованием метадона и бупренорфина;

медицинское обслуживание пациентов, которым необходимо продолжить или завершить неотложное лечение в стационарах;

инвазивную кардиологию;

инвазивную радиологию;

онкологические, спасающие жизнь операции;

медицинские услуги по лечению следующих групп заболеваний: онкология, ВИЧ / СПИД, туберкулез, психиатрия, инфекционные кожные заболевания и болезни, передающиеся половым путем; травматология;

услуги неотложной реабилитации лицам, для которых отсрочка предоставления этих услуг может вызвать риск получения инвалидности или потерю трудоспособности, включая детей, для которых отсрочка реабилитационных услуг связана со значительным ухудшением функциональных расстройств.

Также может быть продолжено оказание плановый помощи в области офтальмологии, реабилитации, профессиональных заболеваний и родовспоможении.

В решении также говорится, что Университетская больница и Лиепайская региональная больница могут продолжать оказывать дополнительную помощь, если они смогут предоставить все необходимые ресурсы для лечения неотложных пациентов, пациентов с острым течением болезни и пациентов с Covid-19.

Как уже сообщалось, неделю назад в Латвии была объявлена чрезвычайная ситуации в сфере здравоохрнения. Это значит, что все медицинские ресурсы сосредоточены на оказании неотложной медицинской помощи, помощи больным с острым течением болезни и лечении пациентов с Covid-19. Плановая стационарная помощь реорганизована и ограничена, Служба неотложной медицинской помощи доставляет пациентов в ближайшую больницу в соответствии с планом госпитализации, а также определяет приоритет вызовов.

Если оказание плановых медицинских услуг откладывается, каждое лечебное учреждение свяжется с пациентом индивидуально, чтобы известить его об этом факте. В то же время эти пациенты не потеряют свою очередь, и им будет предоставлен приоритет при возобновлении оказания определенных услуг. Для получения точной информации об услугах здравоохранения, оплачиваемых государством, Минздрав предлагает обращаться в Национальную службу здравоохранения по телефону 80001234.

Также Государственная оперативно-медицинская комиссия приняла решение, согласно которому, начиная со следующей недели, больница в Айзкраукле начнет оказывать медицинскую помощь пациентам с Covid-19, а детское отделение Елгавской больницы будет перепрофилировано в отделение для оказания помощи пациентам с Covid-19. При необходимости лечение детей из зоны обслуживания Елгавской больницы будет осуществляться в Детской клинической университетской больнице.